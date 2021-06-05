Президент Украины предложил создать реестр олигархов

Как рассказал в эфире телепередачи «Свобода слова» министр юстиции, в этот список незамедлительно будет внесен бывший глава государства Петр Порошенко. Еще одним фигурантом, по заверению главы ведомства, станет предприниматель Игорь Коломойский.

Законопроект, внесенный на днях Владимиром Зеленским, предполагает, что олигархам запретят финансировать политические партии и участвовать в приватизации государственной собственности. Чиновников обяжут отчитываться о своих контактах с представителями списка.