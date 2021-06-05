Музыкальный исполнитель Моргенштерн обвинил телеканал «Муз ТВ» в нечестном подсчёте голосов при вручении премии. Он уверен, что победителем должны были объявить именно его.

Шоумэн Алишер Моргенштерн усомнился в достоверности результатов голосования при выборе исполнителя года по версии «МУЗ ТВ», после того, как в этой номинации победил работавший на этом же телеканале Александр Ревва. После объявления результатов артист вышел на сцену и потребовал от организаторов показать точную статистику: «МУЗ ТВ, вы же говорите вы самая честная музыкальная премия. Почему ваш ведущий выигрывает номинацию? МУЗ ТВ, если вы такие честные, покажите количество голосов. За конкретного исполнителя покажите».

Представители телеканала это заявление еще не комментировали. Ведущие церемонии в свою очередь пытались успокоить шоумэна. Так Дмитрий Нагиев сказал, что они находятся не на сельской дискотеке, а Ксения Собчак предложила Моргенштерну пройти тест на наркотики.



Ранее на этой неделе шоумэна оштрафовали на сто тысяч рублей по административной статье о пропаганде наркотиков. Зюзинский суд нашёл её в одном из музыкальных клипов Моргенштерна.