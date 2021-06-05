Богатейшие семьи Британии призовут пожертвовать на борьбу с климатическим кризисом

Соответствующие письма от экологических организаций получат 100 самых состоятельных семей и 100 благотворительных фондов. Об этом пишет газета The Guardian. В обращении не указано, какие именно суммы следует пожертвовать, но авторы надеются, что финансирование климатических инициатив к 2025 году возрастет до 1 миллиарда фунтов стерлингов. При этом миллиардеров не будут призывать отказываться от бизнеса, связанного с выбросами углекислого газа или менять образ жизни.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении государства совершенствовать работу по охране природы. Слова Бориса Джонсона приурочены ко Всемирному дню окружающей среды: «Мы должны удвоить усилия, чтобы контролировать рост температуры, чтобы сдерживать его в пределах полутора градусов. Это значит, что нам нужно серьезно изменить экономику и вернуться к состоянию баланса с природой. Если мы хотим постоянного процветания, нам нужно всерьез этим заняться. Между прочим, с 90-х годов мы уже сократили выбросы углекислого газа на 45%, а экономический уровень страны улучшился на 75%. Так что два этих дела можно делать одновременно». Джонсон также призвал другие страны к максимально ответственному отношению к вопросам экологии.