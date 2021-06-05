Белорусский политический обозреватель, которого в интервью упомянул Роман Протасевич, покинул страну

Артем Шрайбман написал в своем телеграм-канале, что причиной стали слова сооснователя NEXTA о том, что политический обозреватель помогал советами в чате, который можно назвать координационным штабом революции. Шрайбман на этом фоне уехал на Украину. Он сказал, что не винит Протасевича, так как, по его выражению, «заложников не судят».

Интервью с сооснователем телеграм-канала NEXTA, задержанным по делу об организации массовых беспорядков, вышло на днях на белорусском гостелевидении. Протасевич сделал ряд заявлений, в том числе признал свою вину. Семья журналиста, считает, что перед записью его пытали.



