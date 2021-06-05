Россияне могут остаться без Visa и MasterCard

Международное рейтинговове агентство Moody's предупредило о рисках ограничения доступа России к международным платежным системам.

К такому развитию событий могут привести американские санкции, говорится на сайте агентства. Впрочем, специалисты Moody's подчеркивают, что такие шаги маловероятны. В случае принятия столь жестких мер, это создаст барьеры для международной торговли и банковского сектора, что в свою очередь может привести к снижению рейтинга страны.

Сегодня Moody's подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне надежности «ниже средней» со стабильным прогнозом. Одним из факторов, оказавших влияние на рейтинг, называется устойчивость России к политическим рискам, главными из которых считаются санкции. Из-за них, как сообщает агентство, страна теряет доступ к современным технологиям и модернизации экономики. В качестве других факторов эксперты называют относительную устойчивость национальной экономики к пандемии COVID-19 и вызванному ей кризису, а также падению цен на нефть. Еще одной причиной сохранения рейтинга эксперты посчитали очень низкий госдолг.

Ранее отключение России от систем Visa и MasterCard не исключали в Кремле.