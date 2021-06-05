Космический грузовик Cargo Dragon состыковался с МКС

Аппарат доставил на станцию больше трех тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов, сообщает НАСА. Кроме того, корабль привез две новые солнечные панели, которые позволят генерировать больше электроэнергии для функционирования станции. Нынешний старт Cargo Dragon от компании SpaceX уже 22 по счету. Обновленная версия грузовика рассчитана на пять полетов на орбиту и обратно, вместо прежних трех.
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