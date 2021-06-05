Требования о самозатухающих сигаретах вступят в силу в России не раньше следующего года

Как пояснили агентству ТАСС в министерстве здравоохранения, для этого требуется решение на уровне Евразийского экономического союза и корректировка технического регламента, что само по себе процесс не быстрый. В ведомстве считают, что нововведение позволит снизить число пожаров, которые возникают из-за непотушенных сигарет.