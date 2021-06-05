В России начали выпускать препарат от коронавируса на основе крови преболевших

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, антиковидный иммуноглобулин позволяет нейтрализовать вирус и является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой – главу ведомства цитирует агентство РИА Новости. Мурашко отметил, что лечение каким-либо одним препаратом не всегда эффективно, поэтому врачи выбирают различные комбинации, в том числе с противовирусными лекарствами.

Первый в мире иммунглобулин, предназначенный для лечения коронавируса, Минздрав зарегистрировал в апреле.