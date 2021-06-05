Дональд Трамп поддержал идею избраться в Конгресс США и стать спикером

Радиоведущий Аллин Рут высказал эту мысль в ходе интервью с бывшим главой Белого дома, в ответ экс-президент сказал, что считает это интересным. По мнению ведущего Трамп мог бы попытаться заполучить большинство в нижней палате парламента, начать процедуру импичмента и уголовное расследование в отношении Джо Байдена.

Ранее Трамп говорил, что намерен оставаться в политике и допускал свое участие в следующих президентских выборах. Сегодня он во второй раз с момента оставления им должности выступит на крупном Республиканском съезде. В отличие от главного события Республиканской партии — ежегодного съезда консервативного комитета политического действия CPAC, на котором Дональд Трамп выступил перед широкой публикой в феврале, на сегодняшнем съезде партии в Северной Каролине бывший президент выступит на закрытом ужине — без камер и журналистов. Трамп выиграл в 2020 году Северную Каролину с небольшим отрывом, и в 2022-м в штате пройдут выборы в Сенат — по данным прессы, свое выдвижение не исключает невестка бывшего президента Лара Трамп. Дональд Трамп пока не поддержал ни одного из трех кандидатов от Республиканской партии, которые уже выдвинулись на место уходящего тяжеловеса сенатора Ричарда Берра — после того, как республиканец Берр, вместе с шестью другими однопартийцами проголосовал за второй импичмент Трампу, Партия вынесла ему официальное порицание.

Сам Дональд Трамп, по данным СМИ, собирается избираться в президенты в 2024 году, о чем пока, впрочем, он публично не заявлял.

Накануне Facebook оставил в силе блокировку страницы экс-президента еще как минимум на два года.