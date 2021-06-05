Допустимую скорость электросамокатов в Москве хотят ограничить

Столичные власти подготовили меры по регулированию этой сфере.

В Москве наблюдается «яркий всплеск малой мобильности», заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов на полях Петербургского международного экономического форума. Однако, случаются аварии. И что самое неприятное, как сказал заммэра, с детьми. Он отметил, что подготовленные меры позволят навести в этом порядок, но при этом не ограничивать использование таких средств передвижения.

По словам Ликсутова, если электросамокат используется на проезжей части, он должен находиться в зоне регулирования госавтоинспекции.

В пешеходных зонах необходимо двигаться не превышая скорости пешеходного потока. Прокатные элеткросамокаты должны быть ограничены по скорости до 25 км в час. С основными компаниями, которые занимаются арендой в Москве, уже достигнута договоренность о введении технических решений специальных зон сниженной скорости. Например, в Парке Горького нельзя разогнаться более 15 км в час. Таких зон уже больше 50. Их количество будет расти, — сообщил заммэра.

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, почти половина россиян поддерживают законодательные ограничения для вождения электросамокатов. Против этого выступают 23% респондентов, еще 28% не смогли сформулировать свою точку зрения.

Ранее комиссия Совета по правам человека предложила внести в правила дорожного движения отдельную главу об электросамокатах, ограничить скорость их передвижения и оснастить номерными знаками.

Пресс-служба МВД сочла преждевременным комментировать эти предложения, поскольку у этого вида транспорта еще нет определенного законом статуса.