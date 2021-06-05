Центральный районный суд Новосибирска арестовал напавших на сотрудников ГИБДД мужчин

Инцидент с их участием привел к смерти 19-летнего молодого человека.

Сперва судья отправил в СИЗО на два месяца Илькина Исмаилова, а спустя час и Курбана Магомедова. Вместе с Векилом Абдуллаевым они ехали в автомобиле Тойота в окрестностях села Мошково Новосибирской области и проигнорировали требование сотрудников полиции остановиться. Патрульные догнали нарушителей и попытались задержать Исмаилова, он оказал сопротивление, а Абдуллаев постарался отбить товарища. Во время потасовки один из полицейских Александр Гусев непроизвольно спустил курок табельного оружия и попал Абдуллаеву в голову. Юноша скончался. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и превышении служебных полномочий, однако глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично распорядился отпустить полицейского из-под стражи под подписку о невыезде.

Трагический случай вызвал огромный резонанс. В Мошково с требованием выдать полицейского, приехало около 60 машин представителей азербайджанской диаспоры. Для установления порядка, по некоторым данным, пришлось вызывать ОМОН.