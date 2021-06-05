Экс-депутат Госдумы, политик Геннадий Гудков сообщил о продолжении следственных мероприятий в отношении членов его семьи. По словам Гудкова, к делу привлекают массу людей, которые не имеют к ситуации никакого отношения. Геннадий Гудков считает происходящее абсурдным и связанным с чрезмерным служебным рвением сотрудников государственных структур.