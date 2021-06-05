Вспышка коронавируса случилась под Петербургом среди мигрантов из Индии, Вьетнама и Кореи

Огласке случившееся не придавалось.

16 иностранцев заболели коронавирусом в деревне Новое Хинколово, что рядом городом Гатчина в Ленинградской области. Об этом сообщило областной оперативный штаб. Как уточняет издание 47news, мигранты живут на бывшей ферме. Там организовано производство по пошиву одежды. На месте уже побывали представители Роспотребнадзора, полиции, районной и местной администраций. Огласке случившееся не придавалось.

Оказалось, что на ферме законно живут 32 иностранца из Индии, Вьетнама и Кореи. Где они заразились коронавирусом, пока непонятно. Известно, что индусы последний раз были на родине в прошлом году. Часть заболевших госпитализировали. Роспотребнадзор выдал хозяйке фабрике предписание, что заразившимся нельзя покидать место проживания. Предпринимательницу также обязали обеспечить заболевших едой.

Добавим, по официальным данным, за всё время пандемии коронавируса от этой болезни в Ленинградской области умерло почти 1 500 человек.