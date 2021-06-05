Россияне, по оценкам президента, смогут более свободно ездить за границу уже с этой осени

Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом международном форуме высказал мнение, что это станет возможно в том числе благодаря вакцинации. При этом Путин выразил надежду на то что европейские регуляторы признают эффективность российских вакцин и будут пускать на свою территорию граждан, привитых этими препаратами.

Независимый демограф Алексей Ракша, комментируя «Эху Москвы» прогноз, данный президентом, не согласился с выводами главы государства.

Между тем в Минздраве считают, что ряд российских регионов близок к победе над эпидемией. Об этом глава ведомства Михаил Мурашко сказал в интервью агентству РИА Новости. Конкретные субъекты федерации он называть не стал. Впрочем, по словам министра даже там, где эпидемиологическая обстановка покойная и стабильная, нужно создать «пул вакцинированных людей», поскольку граждане продолжают перемещаться по стране.

Между тем пользователи соцсетей жалуются на появление ложной информации о вакцинации на портале госуслуг. В частности, москвичка Ольга Гребнева написала в фейсбуке, что не делал прививку, однако обнаружила на сайте данные, согласно которым она прошла вакцинацию разными препаратами в Ставропольском крае и Новосибирской области.

О подобном случае «Эху Москвы» рассказал и москвич Александр, который пока сделал только одну прививку, но нашел в личном кабинете подтверждение двух сделанных уколов. Сам Александр не связывает ситуацию с чьим-то злым умыслом, а считает ее результатом плохой организации и технической ошибки.