С завтрашнего дня в Москву придут летние дожди

Синоптики ожидают их уже со второй половины дня грядущего воскресенья – об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По предварительным прогнозам, кратковременные осадки могут идти каждый день вплоть до среды. При этом будет тепло до +25 градусов.