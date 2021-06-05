НАСА выразило готовность обсуждать с Россией проект по исследованию Венеры

Об этом агентству РИА Новости сказал представитель американского ведомства, которое на днях объявило о решении вернуться к изучению планеты после 30-летнего перерыва. В НАСА считают, что к Венере у США и России есть «общий интерес». На этом фоне в Роскосмосе допустили, что проект межпланетной станции «Венера-Д» вновь может стать российско-американским. Миссия разрабатывалась с 2013 года как совместная, однако затем Роскосмос называл его национальным.