Бразильский регулятор частично одобрил использование вакцины «Спутник»

Разрешение на ввоз получили шесть штатов. При этом местные власти должны будут информировать население о том. Что Национальное агентство по санитарному надзору не смогло подтвердить качество, эффективность и безопасность препарата, передает агентство РИА Новости со ссылкой на ведомство. Как ожидается, первые поставки будут сделаны в июле.

Регулятор не разрешил импорт и использование «Спутника» в апреле, мотивировав это наличием в препарате реплицирующихся аденовирусов. Разработчик назвал то решение политическим.

