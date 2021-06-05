Издание The Bell узнало причину отсутствия эмира Катара на Петербургском международном экономическом форуме

По данным источников, он передумал ехать из-за отказа президента России Владимира Путина провести с ним личную встречу.

Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, как пишет газета «Коммерсант» до последнего ожидали в Петербурге, поскольку Катар является страной-гостем форума. По словам источников The Bell, Доха поставила условием приезда шейха личную встречу с Путиным. Однако российский президент «в последний момент отказался», поэтому эмир выступил на мероприятии по видеосвязи, а делегацию возглавил глава МИДа. При этом, из 500 представителей Катара, планировавших участвовать в форуме, приехали, примерно половина. Собеседники издания назвали это политическим решение.

Впрочем, другой собеседник издания, близкий к катарской делегации, рассказал, что большая ее часть изменила свои намерения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России.

Несмотря на это, катарская делегация все равно стала самой многочисленной. Между странами были подписаны свыше 6о соглашений в различных секторах.