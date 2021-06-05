Россельхознадзор заявил о зависимости России от импорта яиц для производства вакцин

В ведомстве считают, что это нужно исправлять.

В России совсем нет специальных фабрик, которые бы производили яйца свободные от патогенной микрофлоры. Этим просто никто не занимался, — сказал в интервью РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он назвал сложившуюся ситуацию неправильной и подчеркнул, что для страны это стратегический вопрос.

Специальные яйца нужны для того, чтобы выращивать в них белок для самых разных высококачественных вакцин, не только от коронавируса. В отличие от некоторых других видов подобной продукции, их поставки в Россию никогда не приостанавливались. По словам Данкверта, «даже когда вводили ограничения на импорт из-за птичьего гриппа, потом сразу открывали те предприятия, которые производят такие яйца, потому что у них другая технология производства».

Данкверт добавил, что ранее в Россельхознадзоре рассматривали вариант наладить изготовление таких яиц для подведомственного института, но ему нужно небольшое количество, «а только для себя делать резона нет».

В тоже время в Россельхознадзоре считают, что производство пищевых яиц в стране хорошо налажено.