Столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в интервью агентству РИА Новости сказал, что любой самокат, передвигающийся в одной плоскости с пешеходами, не должен превышать скорость пешеходного потока и отметил, что подобные транспортные средства небезопасны в том числе для самих пользователей, если едут со скоростью свыше 25 километров в час. Ликсутов отметил, что власти уже договорились с арендаторами электросамокатов о внедрении специальных зон с заниженной скоростью, например, в парках.

Почти половина россиян считают, что езда на самокатах должна быть регламентирована. Опрос, проведенный порталом «Суперджоб», показал, что 49 процентов россиян выступают за введение ограничений в отношении пользователей средств передвижения, гоняющих преимущественно по тротуарам. Вместе с тем, 23 процента респондентов выступают против регулирования, оставшиеся пока не определились в своей позиции.

Мужчины оказались более радикальными. Жестких мер требуют 52 процента против 45 у женщин. С возрастом раздражение от самокатчиков только усиливается. В категории старше 45 лет за ограничения выступают почти 60 процентов участников опроса. Чаще всего говорят об ограничении скорости катания до 10-20 километров.

Впрочем, есть и более комплексные идеи. В комиссии по правам человека предлагают дополнить правила дорожного движения и ввести для самокатов номерные знаки.

Издание Коммерсант сообщает, что на этой неделе в Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела в отношении компании, которая занимается прокатом самокатов. Это произошло после инцидента с избиением пешехода, с которым столкнулись катавшиеся.