Синоптики назвали прошедший май одним из самых теплых за историю метеонаблюдений в России

На большей части страны среднемесячная температура оказалась выше нормы, в некоторых регионах сразу на 6 градусов. Об этом агентству ТАСС сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом самый теплый май был зафиксирован в прошлом году, а нынешний весенний месяц стал в этом списке вторым.