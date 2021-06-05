Россия и Сербия вернулись к переговорам о поставках самолетов SSJ100

Об этом сказал министр промышленности и торговли, сообщает агентство РИА Новости. В марте прошлого года в правительстве говорили, что Москва и Белград возобновят диалог по сделке летом, когда в Сербии будет сформировано новое правительство. Предполагается, что «Суперджеты» получит руководство республики и местный перевозчик. Кроме того, Белграду могут быть интересны среднемагистральные российские самолеты МС-21.