В Ростовской области завели уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейских в изоляторе

Региональное управление СК сообщает, что подозреваемый в совершении тяжкого преступления нанес сотрудникам МВД удары ногами и руками. Местная пресса пишет, что изначально мужчина был задержан из-за нападения с ножом на родственника. Теперь же он стал фигурантом нового уголовного дела.