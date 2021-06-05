В Ростовской области завели уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейских в изоляторе

Региональное управление СК сообщает, что подозреваемый в совершении тяжкого преступления нанес сотрудникам МВД удары ногами и руками. Местная пресса пишет, что изначально мужчина был задержан из-за нападения с ножом на родственника. Теперь же он стал фигурантом нового уголовного дела.
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Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..
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