Бывший президент США Дональд Трамп сегодня выступит на съезде Республиканской партии в Северной Каролине

Это станет вторым крупным выступлением Трампа с момента оставления им должности президента.

В отличие от главного события Республиканской партии — ежегодного съезда консервативного комитета политического действия CPAC, на котором Дональд Трамп выступил перед широкой публикой в феврале, на сегодняшнем съезде партии в Северной Каролине бывший президент выступит на закрытом ужине — без камер и журналистов. Трамп выиграл в 2020 году Северную Каролину с небольшим отрывом, и в 2022-м в штате пройдут выборы в Сенат — по данным прессы, свое выдвижение не исключает невестка бывшего президента Лара Трамп. Дональд Трамп пока не поддержал ни одного из трех кандидатов от Республиканской партии, которые уже выдвинулись на место уходящего тяжеловеса сенатора Ричарда Берра — после того, как республиканец Берр, вместе с шестью другими однопартийцами проголосовал за второй импичмент Трампу, Партия вынесла ему официальное порицание.

Сам Дональд Трамп, по данным СМИ, собирается избираться в президенты в 2024 году, о чем пока, впрочем, он публично не заявлял.

Фейсбук накануне объявил, что бан аккаунта Дональда Трампа останется в силе до января 2023 года, после чего решение может быть пересмотрено, если «исчезнет угроза общественной безопасности». В начале 2023 года как раз начнется избирательный цикл на выборах президента США-2024.