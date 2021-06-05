В Челябинской области легкий самолет совершил вынужденную посадку на поле

На борту воздушного судна находились 8 человек – часть из них собиралась прыгать с парашютом. В результате ЧП никто не пострадал, передает региональная транспортная прокуратура. Причиной посадки Ан-2 называют техническую неисправность двигателя – по предварительным данным, он перегрелся. Сейчас специалисты осматривают самолет.