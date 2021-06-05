Родственников редакторов студенческого интернет-издания DOXA вызвали на допрос в Следственный комитет

Маму, брата и несовершеннолетнюю сестру Армена Арамяна следователи намерены допросить в понедельник. Об этом сам журналист написал в Твиттере. Он отметил, что его сестре всего 16 лет, она только недавно сдала ОГЭ и закончила 9 класс. Минувшим вечером издание также сообщило на своем сайте, что в СК вызвали мать Владимира Метелкина.

Журналистов DOXA Арамяна, Метелкина, а также Аллу Гутникову и Наталью Тышкевич обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протесты. Дело возбудили в середине апреля из-за ролика о недопустимости ограничения права на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в митингах. Видео было удалено по требованию Роскомнадзора. В конце мая в отношении Метелкина завели еще одно уголовное дело о клевете. Это произошло после того, как он пожаловался на давление и неуместное поведение его бывшей следовательницы Екатерины Жижмановой.

Журналистам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им нельзя выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвокатов. Позже фигурантам разрешили ежедневные прогулки.