Президент Владимир Путин заявил, что россияне смогут более свободно выезжать за рубеж примерно с сентября этого года

Об этом Путин сказал на международном экономическом форуме в Петербурге. При этом Путин выразил надежду, что европейские регуляторы признают эффективность российских вакцин и будут пускать в Европу россиян, привитых этими препаратами.

Ряд российских регионов, по оценке Минздрава, близок к победе над эпидемией. Об этом глава ведомства Михаил Мурашко сказал в интервью агентству РИА Новости. Конкретные субъекты федерации он называть не стал. При этом, согласно данным оперативного штаба, наименьшие показатели заболеваемости фиксируют в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири. Впрочем, по словам Мурашко даже там, где эпидемиологическая обстановка покойная и стабильная, нужно создать «пул вакцинированных людей», поскольку граждане продолжают перемещаться по стране.