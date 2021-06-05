Швейцарская пресса называет местом встречи российского и американского президентов одну из женевских вил

Как пишет газета «Трибюн», найти в городе место, которое подходило бы обеим сторонам очень сложно, так как у каждой есть свои требования как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения символики. Журналисты также напоминают о том, что советский и американский лидеры Михаил Горбачёв и Рональд Рейгана в 1985 году встретились именно на вилле в пригороде Женевы. При этом ранее пресса писала, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в гостинице InterContinental.

