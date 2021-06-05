Владимир Путин считает, что оппозиция в России работает открыто

Это касается в том числе и несистемной оппозиции – цитирует президента агентство ТАСС. Глава государства отметил при этом, что политикам и людям, заявляющим о своей политической деятельности, надо действовать в рамках закона.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», Путин высказался по поводу оппозиции в тот же день, когда подписал закон , запрещающий причастным к экстремизму избираться на выборах всех уровней. Эта норма была принята на фоне иска прокуратуры к внесению в соответствующий список организаций Алексея Навального.

