Грузовой корабль Cargo Dragon американской космической компании SpaceX сегодня пристыкуется к МКС

Это уже 22-й полет «грузовика» SpaceX к Международной космической станции и вторая миссия модифицированного варианта корабля, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. На этот раз на его борту более 3 тонн грузов — продовольствие для экипажа МКС, материалы для серии научных экспериментов, а также две новые солнечные батареи. Позже на МКС будут доставлены еще четыре новые солнечные батареи. У действующих появились признаки износа. Cargo Dragon — единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике. Он будет находиться в составе станции около месяца, после чего отправится обратно с результатами экспериментов – их общий вес более двух тонн. Cargo Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в четверг. Через несколько минут после запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Запуск осуществлен в рамках второго контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению станции.