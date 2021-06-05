Почти половина россиян поддерживает введение ограничений для электросамокатов

Оставшаяся часть опрошенных разделилась примерно поровну – одни выступили против новых мер, другие не смогли сформулировать свою точку зрения. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на исследование, проведенное порталом SuperJob.

На фоне возросшей популярности электросамокатов и подобных им средств передвижения различные общественные и политические деятели выдвигают инициативы по регулированию их движения. В МВД считают, что комментировать такие предложения преждевременно, так как у этого вида транспорта еще нет определенного законом статуса.

