ЕР просит полицию расследовать факты доступа хакеров к странице праймериз партии на Госуслугах через аккаунты граждан

Представители Единой России обратились в полицию с просьбой расследовать факты доступа хакеров к странице праймериз партии на Госуслугах через аккаунты граждан.

Запрос поступил в Управление МВД по Челябинской области. Именно на этот регион злоумышленники заменили место регистрации ведущей «Эха Москвы» Арины Бородиной в ее профиле на Госуслугах. Этот случай был не единственным, что подтвердил председатель политсовета Партии Андрей Турчак. Он рассказал изданию «Коммерсантъ» о том, что попытки получения доступа к профилям и увода данных были фиксировались с первого дня праймериз. Большинство атак были блокированы, но какие-то следы все же остались. По всей видимости, на них и обратили внимание граждане.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что взломаны были слабо защищенные аккаунты и посоветовали гражданам использовать более сложные пароли и не дублировать их на разных ресурсах.

В Единой России заявили, что крайне заинтересованы в расследовании фактов взлома аккаунтов граждан.