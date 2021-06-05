Бразильские власти одобрили применение российской вакцины «Спутник V» в некоторых регионах

Ранее они отказывались выдавать разрешение, объясняя это недостатком информации о препарате.

Коллегиальный совет бразильского Национального агентства санитарного надзора Anvisa четырьмя голосами против одного проголосовал за то, чтобы официально разрешить прививать население российским препаратом. Это произошло после семичасового заседания – сообщает агентство Reuters. По его данным, технический персонал ведомства рекомендовал одобрить вакцину при условии, что прививать ей можно будут только здоровых взрослых.

РИА «Новости» уточняет, что вакцину одобрили к применению только в шести штатах из двадцати шести. Агентство отметило, что их губернаторы ранее активно добивались этого разрешения.

В последний раз Anvisa проводило совещание по этому вопросу в апреле. Тогда все пять членов коллегиального совета единогласно проголосовали против одобрения «Спутника», так как специалисты указывали на «неотъемлемые риски», связанные с отсутствием данных о безопасности и эффективности вакцины. Что изменилось за эти месяцы – не известно.

В любом случае Министерство здравоохранения Бразилии еще в марте подписало контракт о поставке десяти миллионов доз «Спутника». Первые их партии должны будут доставить в июле.

Бразилия стала шестьдесят седьмой страной, которая одобрила применение первого российского препарата от коронавируса. Ранее в РФПИ объявили, что в ближайшее время это сделают еще 15 государств.