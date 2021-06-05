Надувная лодка с 18 туристами перевернулась в Хабаровском крае

Одна женщина погибла. Как сообщает региональная прокуратура, ее тело достали из воды местные рыбаки. ЧП произошло во время сплава по реке. Остальные туристы сейчас находятся в безопасности. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований безопасности.