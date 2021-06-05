Для атаки на американский нефтепровод Colonial Pipeline хакерам оказалось достаточно одного утекшего в сеть пароля

Он был обнаружен в списке данных, хранящихся в так называемом «теневом» сегменте интернета. В разговоре с агентством Bloomberg глава компании предположил, что сотрудник, через чей аккаунт и произошел взлом, использовал один и тот же пароль для разных сервисов.

Злоумышленники атаковали Colonial Pipeline с помощью вируса-вымогателя в прошлом месяце. Это спровоцировало приостановку работы трубопровода и локальный топливный кризис. В Вашингтоне считают, что криминальная группировка, причастная к атаке, действовала из России.