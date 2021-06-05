Российские власти не хотят отказываться от доллара как от резервной валюты

Выступая на Петербургском экономическом форуме, президент Владимир Путин сказал, что переходить на другие валюты Москву своими действиями вынуждает Вашингтон. При этом, по мнению главы государства, в будущем ситуация на рынке может привести к отказу энергетических компаний от расчетов в долларах. Слова российского лидера приводит агентство ТАСС.

Ранее министр финансов анонсировал новую валютную структуру Фонда национального благостояния. По словам Антона Силуанова, доллар будет выведен из структуры ФНБ.