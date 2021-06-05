В Риге определятся финалисты Чемпионата мира по хоккею

В четверке сильнейших – США и Канада, Финляндия и Германия.

Среди тех, кто пробился в стадию полуфиналов – исключительно представители группы В. Так что делать прогнозы по поводу грядущих противостояний можно хотя бы на основе уже прошедших очных встреч. Так, еще на позапрошлой неделе США обыграли Канаду со счетом 5:1 – отчасти американцы котируются у букмекеров немого выше поэтому, отчасти – потому, что Канада привезла на турнир далеко не самый сильный состав. Который, впрочем, позавчера оказался сильнее россиян и забрал матч в овертайме.

Что касается второй пары Финляндия – Германия, то тут фаворит очевиднее. Финны — действующие чемпионы, немцы же прошли так далеко в мировых первенствах впервые за десять лет. «Репетиция» этого полуфинала прошла ровно неделю назад и закончилась победой сборной Суоми, хотя и с минимальным преимуществом – 2:1.

Уже завтра в латвийской столице пройдут финал хоккейного мирового первенства и матч за третье место.