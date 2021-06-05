В России вводится временный запрет на экспорт гречихи и гречки

Министерство сельского хозяйства объясняет такое решение необходимостью сохранения нужных стране объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке. Кроме того, там уверены, что это позволит избежать резких скачков цен на продукцию.

Кроме того, для улучшения ситуации стоимости круп в ведомстве намерены в дальнейшем расширять посевные площади для этих культур. При этом за 2020 Россия собрала гречихи почти на 100 тысяч тонн больше, чем годом ранее.

Вместе с тем ограничения не коснутся на крупы, вывозимые в качестве гуманитарной помощи и товаров, движущихся через страну транзитом.

По данным Союза экспортеров зерна, самыми крупными покупателями зерновых в этом году стали Китай – почти 30 тысяч тонн сырья, Латвия, которая купила почти вдвое меньше и Украина, закупившая более 10 тысяч тонн зерновых.

Ограничения продлятся до конца августа.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК связал запрет на экспорт гречки с ростом цен на крупу внутри страны.