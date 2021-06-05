За первый квартал этого года население России сократилось более чем на 300 тысяч человек

Естественная убыль населения в сравнении с прошлым годом увеличилась почти в два раза. В 2020 году этот показатель подошел к отметке в 160 тысяч человек. При этом Росстат информирует и о сокращении рождаемости, которое было особенно заметно в Ненецком автономном округе, Магаданской области, а также в Чечне и Дагестане. ТАСС сообщает, что в сравнении с прошлым апрелем родилось на 13 процентов россиян меньше. Все это привело к тому, что численность населения страны опустилась до минимальной отметки с 2014 года, когда были присоеденены два новых субъекта Федерации — Крым и Севастополь и россиян стало более 146 миллионов – показатель до этого фиксировавшийся в 2001 году. Сейчас же в стране живет более 143 миллиона человек.

Между тем, максимальный прирост рождаемости отмечен в Сахалинской и Рязанской областях, Хабаровском крае, Адыгее и Волгоградской области.