Bloomberg: Хакерская атака на Colonial Pipeline стала возможной благодаря утечке единственного пароля

Хакерская атака на крупнейший в США трубопровод Colonial Pipeline стала возможной благодаря утечке единственного пароля, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на эксперта по кибербезопасности. По его данным, пароль от виртуальной учетной записи, с которой можно было получить доступ к системам трубопровода, нашли в теневом сегменте интернета.

Из-за этой атаки в мае возникала угроза дефицита бензина на Восточном побережье США. В Белом доме связали хакеров с Россией, но подчеркнули, что на этот раз данных о причастности к атаке именно российских властей нет.