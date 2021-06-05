IATA осудила решение EASA запретить авиакомпаниям из ЕС летать над Белоруссией

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) осудила решение Европейского агентства авиационной безопасности запретить авиакомпаниям из Евросоюза летать над Белоруссией после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Заявление ассоциации опубликовано на ее сайте. По мнению руководства IATA, решение европейского регулятора политизирует вопрос авиационной безопасности.

23 мая Белоруссия перехватила истребителем рейс Афины-Вильнюс и, ссылаясь на сообщение о бомбе на борту, которое не подтвердилось, посадила самолет в Минске. С него сняли оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софию Сапегу.