Россия сегодня отмечает день эколога. В честь праздничной даты в ряде городов страны пройдут акции, направленные на сохранение окружающей среды.

Столичные власти решил организовать «ЭКОмарафон: Зеленые выходные». Сегодня и завтра на природных территориях и в экоцентрах Москвы пройдет более 130 различных мероприятий, а также свыше 50 онлайн-встреч. Среди активностей мастер-классы, лекции, экскурсии, викторины и марафоны. Подробности можно узнать на сайте столичных госуслуг.

Марафоном отметить праздник решили и в Туле. Участников забега ждет дистанция в 4 километра для взрослых и 400 метров для детей от 6 лет. Те же, кто побоится бежать с большим количеством людей, могут это сделать в одиночку. Чтобы пробег был засчитан, участник должен установить приложение «Зеленый марафон».

А вот в Иркутске и Оренбурге в день эколога волонтеры очистят берега водоемов от мусора.

В рамках празднования организована и всероссийский онлайн-квиз «ЭкоЛОГИКА». По результатам теста победителям, призерам и всем участникам будут высланы грамоты, дипломы и сертификаты.