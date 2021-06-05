Глава Росприроднадзора рассказала, куда пошли деньги, взысканные с «Норникеля» за разлив топлива в Норильске

Глава Росприроднадзора в интервью «Эхо Москвы» рассказала, куда пошли деньги, взысканные с «Норникеля» за разлив топлива в Норильске.

«Штраф уже выплачен, и он ушел в бюджет. И по указанию президента он будет потрачен на экологические мероприятия», — сказала Светлана Радионова. Радионова считает, что сумма штрафа «Норникелю» (в 147.7 млрд рублей) абсолютно соответствует тому ущербу, который нанесла компания арктической природе:

«Мы никогда не говорили другую цифру. Говорили все — экологи, противники, помощники — называли 20 млрд, 50, 100 млрд. И когда прозвучала окончательная сумма, у всех был шок, оторопь. У меня после этого стало сильно меньше друзей. Это некий вид фискального платежа, некое наказание компании за то, что она сделала, потому что природа будет восстанавливаться и био-разнообразие, и коренные малочисленные народы Севера, которые там осуществляют свою деятельность, и сама река. И многие мероприятия, которые будут там сделаны — это все-таки немного фискальный платеж. Куда они пойдут — определяет правительство. Мы контролеры, наша задача привести корабль в порт»

Радионова считает, что «Норникель» может себе позволить такую сумму штрафа, так как это достаточно устойчивая компания.