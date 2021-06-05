Запрет на полёты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве вступает в силу с сегодняшнего дня – так ЕС отреагировал на инцидент с принудительной посадкой в Минске 23-го мая из-за неподтвердившегося сообщения о бомбе самолета компании Ryanair, с рейса которой сняли оппозиционера Романа Протасевича. В Европе это расценили как акт воздушного пиратства.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ранее призвала Запад принять жесткие меры в отношении режима Лукашенко.

Ранее Тихановская уже анонсировала новую «активную фазу давления» на Лукашенко.

Австрия и Евросоюз не хотят закрывать глаза на задержания оппозиционеров в Белоруссии и ситуацию с бортом Ryanair, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Австрия считает недопустимой принудительную посадку самолета в Минске, отметил Курц.

Австрия хочет, чтобы ситуация в Белоруссии изменилась, добавил канцлер.