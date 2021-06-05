Май 2021 года стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России, признал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, по средней температуре этот май уступает лишь маю прошлого года.

Особенно теплый май выдался на территории от Поволжья до Тихого океана и в Арктике. Там температура превысила норму сразу на 4-6 градусов. Исключением стали лишь Байкал и Забайкалье, Псковская область и Сахалин.