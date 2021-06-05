Военные, захватившие власть в Мьянме, провели переговоры с представителями АСЕАН – Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Встреча прошла в мьянманской столице Нейпьидо. Региональная организация и председательствующий в ней сейчас Бруней вновь призвали все стороны конфликта в Мьянме к немедленному прекращению насилия и пообещали стране новую гуманитарную помощь.

С тех пор, как в начале февраля армия Мьянмы захватила власть из-за несогласия с итогами парламентских выборов, в стране идут столкновения протестующих с военными. Погибли сотни человек, тысячи бежали из страны.