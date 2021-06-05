Президент РФ Владимир Путин сообщил, что укладка труб по первой нитке газопровода «Северный поток 2» завершена – ранее завершению проекта активно сопротивлялись США, они вводили санкции, однако за проект выступали власти ФРГ. В конце концов американский президент Джо Байден отказался от санкций за участие в проекте против Берлина, чтобы не портить отношения с союзником. И признал, что строительство уже не остановить, так как оно практически завершено.

РФ готова к новым проектам с зарубежными партнерами, подобным «Северному потоку 2», добавил Путин.