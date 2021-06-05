Российская военнослужащая Татьяна Кузьменко получила 8 лет колонии за государственную измену.

Дело, которое находилось в юрисдикции Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону рассматривалось в особом порядке, поскольку материалы маркированы грифом «совершенно секретно». Кузьменко признала свою вину и суд не стал ее арестовывать. Время пока шел процесс она провела под домашним арестом. Прокурор просил для военнослужащей 12 лет лишения свободы, но суд избрал менее суровое наказание. «Новая газета» сообщает, что Кузьменко признали виновной в том, что она передавала сведения, содержащие государственную тайну украинской военной разведке. Вместе с ней задержали и гражданина этой страны Константина Ширинга, который работа по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в шпионаже и этапировали в Москву.

Приговор еще не вступил в силу. Он может быть обжалован стороной защиты.