Бастрыкин назначил проверки следователей, возбудивших дело в отношении полицейского, который выстрелил в человека

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского, который при задержании выстрелил в молодого человека в Новосибирской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко:

-В отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки. Уголовное дело по поручению председателя СК России передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в

центральный аппарат

28 мая инспектор ДПС сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления его личности. Полицейский, выходя за пределы своих полномочий, применил насилие в отношении молодого человека, ударив его. После чего сотрудник полиции вынул из кобуры свой табельный пистолет и выстрелил в голову мужчине. 30 мая он умер в больнице.