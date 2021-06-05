Сборная России по футболу сегодня проведет заключительный контрольный матч перед чемпионатом Европы — против команды Болгарии. Игра начнется в 18:00 на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве. На него продали 50 процентов билетов от максимальной вместимости. Гимн России перед началом матча исполнит урожденный болгарин Филипп Киркоров.